Hileli sucuk nasıl anlaşılır? Sucuktaki hileye dikkat! Domuz çıkabilir

Termal, mermer, lokum, kaymak ve haşhaşın yanı sıra sucuğu ve eti ile Türkiye'nin önemli illerinden olan Afyonkarahisar'da sucuk üretimine özel önem veriliyor.

Afyonkarahisar'da hijyenik ortamda kurallara uygun üretilen sucuk, ayrı damak tadı oluşturuyor. Kentteki sucuk üretim fabrikasının gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk tüketeceklere uyarılarda bulundu. Damak tadı, rengi, içinde kullanılan baharatıyla sucuğun öneminden bahseden Özyıldız, hileli sucuğu anlamak için analiz yaptırılması gerektiğini belirterek, ucuz sucuk alınmamasını istedi. Özyıldız, markalı sucuklara yönelinmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

SUCUĞUN ÜRETİM AŞAMASINI ANLATTI

Sucuk üretim şirketinde 3 yıldır üretim müdürlüğü yapan, gıda mühendisi Fatma Özyıldız, sucuk için öncelikle yüzde 100 dana eti olması gerektiğini söyledi. Dana etinin karkas olarak alındığını ve kemiklerinden ayrılmasının ardından sucuk üretimi için birçok aşamadan geçtiğini belirten Özyıldız, üretim aşamasını şöyle anlattı:

"Karkasından ayrılan et sinir ayıklama makinesinden geçirilir. Etin içinde sinir başta olmak üzere ne varsa onlar ayrı bir işlemden geçirilir. Sucuk hamuru için gerekli olan dana eti, yağ, sarımsak ve baharatlarıyla beraber karıştırılır. Belirli bir süre ve sucuğu sucuk yapan o tadın elde edilmesi için dinlenmeye alınır. Dinlendirilmiş olan sucuk hamuru dolum aşamasına getirilir. Dolum aşamasında doğal kılıf kullanılıyorsa kılıfların hijyeni önemlidir. Bu nedenle potasyum sorbat ve asitli suya daldırılıp çıkartılır. Daha sonra dolum işlemi gerçekleşir. Dolum işleminden sonra genelde fermente bir ürün ise fermantasyon aşamasında bir işlemimiz var. Dolan sucuk hamurlarını fermantasyona tabi tutuyoruz. Yaklaşık 16 ile 18 saatlik süreyle 28 ile 30 derecelik sıcaklıklarda yüzde 90 bağ ile sucukların olgunlaştırılmasını sağlıyoruz. Bu aşama bizim için çok önemlidir. Sucukların orada tat ve aroma gelişimi söz konusudur. Birçok bakterilerin ve yabancı maddelerin bir miktar da olsa elemine edildiği bir aşamadır. Fermantasyonun ardından ürünler ışıl işleme tabi tutulur. Işıl işlemin ardından paketlemeye hazır hale getirilir."