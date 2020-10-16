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Hıncal Uluç: Şenol Güneş derhal gitmeli!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Gazeteci Hıncal Uluç, A Milli Futbol Takımı'nın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şenol Güneş'in ayrılması gerektiğini söyleyen Uluç, "Derhal gitmeli! 2002'deki üçüncülük de zafer falan değil, 2002'nin zaferi şampiyon olmaktı! Biz Brezilya'yı 2 kere yenerdik, Şenol Güneş yürekli olsaydı 2'sini de kazanırdık. 2021'de çok iyi sonuçlar alabiliriz ama Şenol Güneş ile olmaz. Son maçın ortaya koyduğu gerçek bu" dedi.

Hıncal Uluç: Şenol Güneş derhal gitmeli!

Gazeteci Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemdeki konuları değerlendirdi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in görevine son verilmesi gerektiğini belirtti. İşte Uluç'un sözleri...

HINCAL ULUÇ'UN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

"Şenol Güneş derhal gitmeli! Eğer 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinden bir şey bekliyorsak ki beklemeliyiz! Avrupa futbolunda dikkatten kaçmayan bir gerileme var. İyi, muhteşem, harika dediğimiz birkaç milli takım yok. Şu anda Türkiye kiminle oynarsa oynasın, rakip takım kesin favori olmaz. İtalya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı, Rusya'sı... Onların hepsi, sıradanın biraz üstünde. Bu fırsatı biz yakaladık şimdi. 2021'de çok iyi sonuçlar alabiliriz ama Şenol Güneş ile olmaz. Son maçın ortaya koyduğu gerçek bu."

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"ŞENOL GÜNEŞ'TE KARARLILIK YOK"

"Şenol Güneş, kadro seçmeyi bilmiyor, maça çıkaracağı ilk 11'i yapmayı bilmiyor, maçta oynaması gereken taktiği bilmiyor. Şenol Güneş'te kararlılık yok. Türk Milli Takımı'nın iskeletini bana söyleyebilir misiniz? 5. maçımızda stoper Mahmut oynuyor. Bir savunman zayıflıyor, bir de neredeyse ön liberosuz çıkıyorsun. Mahmut, Başakşehir'in başarısındaki en önemli adamlardan, savunmanın önünde kilit."

"2002 ZAFER FALAN DEĞİL"

"2002 zafer falan değil, 2002'nin zaferi şampiyon olmaktı! Biz Brezilya'yı 2 kere yenerdik, Şenol Güneş yürekli olsaydı 2'sini de kazanırdık. Şenol'un korkaklığı nedeniyle, Kosta Rika maçında Rüştü'nün akılalmaz kurtarışı ile yarı finale kadar geldik. Avrupa takımı da çıkmadı kurada ve kura şansı ile yarı finale kadar geldik. Tarihte bir daha böyle bir şans gelir mi, bilmem. Üçüncülüğü beğenmedim diye beni lanetlediler, umurumda değil!"

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"ŞENOL GÜNEŞ YANLIŞ TAKIM SEÇİYOR"

"Şenol Güneş korkuyor. Yanlış takım seçiyor, yanlış oynatıyor, bunların hepsinin nedeni, korkusu. 2021'de Avrupa Şampiyonası finalleri var, söylediği laf; 'Ben gelecek 10 yılın takımını yapıyorum' Yok ya! Şimdi mi buldun 10 yılın takımını yapacak. 2016 hezimetinden sonra bu millet 2021'de iyi bir şey bekliyor. Ne 10 yılın takımı? Neden bu laf? Kulp takacak. Almanya dahil 5 takımdan hiçbirini yenememiş hocanın yenemeyişlere bir kulp takması bu."

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"GENÇ HIRSLI HOCA LAZIM"

"Bu takımın başına şimdiden genç, hırslı bir hoca lazım, böyleleri bizde var. Denenmiş, hiçbir netice vermeyen hocalarla olmaz."


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