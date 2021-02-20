Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Hangi spikerin...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu konusunda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SAYGINLIĞI İLE PARALEL GİDER'

Ünlü köşe yazarı, Hande Saroğlu'nu eleştirerek, 'Siz hangi spikerin, benzeri bir eylemini sosyal medyaya koyduğunu duydunuz, dünyada? Haber, habercinin, yani sunucunun kimliği ile eş değerlidir. Haberin güvenirliği, sunucunun güvenirliği, haberin saygınlığı, sunucunun saygınlığı ile paralel gider.' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



