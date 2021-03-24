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Hıncal Uluç'tan Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

24.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Çaykur Rizespor maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sarı-kırmızılılarda yenilen 4 gol de soru işaretlerini beraberinde getirdi. Hıncal Uluç, Fernando Muslera ve Fatih Terim'i eleştirdi.

Hıncal Uluç'tan Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Hıncal Uluç'un Muslera ve Fatih Terim hakkındaki sözleri olay oldu. 'Türkiye'de teknik direktör yok!' diyerek başlayan Hıncal Uluç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile Galatasaray'ın mağlubiyetini değerlendirdi. Muslera'ya gereksiz pas atanın oyundan alınması gerektiğini belirten Hıncal Uluç, yana atılan isabetli pasları da eleştirdi. Hıncal Uluç, Fernando Muslera'yı eleştirdi.

"TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR YOK"

"Yani bu kadar çok hatayı en büyüğünden en küçüğüne hemen bütün takımların hocaları yaparlar mı?. Baş hata hocalarda, ama en çok konuşan ve kendilerinden başka herkesi ve her şeyi suçlayanlar onlar.. Sokağa haykırmayacağım ama daha iyisini yapacağım.. Köşemde uzun uzun bir milli maç arası analizi yazacak ve sadece teknik direktörleri anlatacağım.. İşe de, "En Büyük"ten, tabii, Fatih Terim'den başlayacağım.."

"TOPA AYAKLA EN KÖTÜ VURAN KALECİ"

"Galatasaray'ın iki stoperi, dünyanın maç boyu en çok top alan ve top veren futbolcuları oluyorsa, bundan.. Tabii bir de Muslera.. Topa ayakla en kötü vuran kaleci.. Bir maç sayın ayakla vurduğu topları...Yüzde 70-80 rakibe gitmiyorsa, ben bir şey bilmiyorum. Rakibe kaç asist yaptı bugüne dek Muslera.. Ona hatta santradan geri pas atıyorlar ki, intihar. Kaç kere intihar etti Galatasaray... Ama işte 31 hafta oldu, Fatih Terim asla müdahale etmedi."

"PENALTI KURTARILMAZ, KAÇIRILIR..."

"Penaltı kurtarılmaz.. Kaçırılır. İyi atılan penaltıyı köşeyi doğru seçsen bile yersin. Ama kötü penaltıyı yüzde 90 kurtarırsın. Baştan bir köşeyi seçip atlarsan, sadece ve sadece o köşeye atılan kötü penaltıyı kurtarırsın.Bu da kurtarma ihtimalini yüzde 90'dan yüzde 50'nin bile altına indirir. Peşin köşe seçip atlamayan kaleci olarak bilinince, artık penaltıcı sana o aptal plaseleri atamaz. Topa sert ve direklere doğru vurmak zorunda kalır. O zaman da kaçırma ihtimali artar, bu da cabası.. Boldrin koşarken ben "Atlama Muslera" diye bağırıyordum, boşu boşuna."

"KÖŞE SEÇİP UÇMANIN APTALLIK OLDUĞUNU..."

"Çünkü Muslera'ya köşe seçip uçmanın aptallık olduğunu söyleyecek bir kaleci hocası da yoktu, Terim'in kadrosunda.. Sakın bana "Bütün dünya kalecileri böyle yapıyor" demeyin. Dünya aptalsa biz de mi öyle olmalıyız? Bir kaleci aptallığı daha... Kornerlerde gördüğü ön direğin dibine adam koyarken görmediği arka direği bomboş bırakmak.. Kaç gol yedi Galatasaray arka direkten.. Bu hafta kaç gol seyrettik, arka direkte..."


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adam hala yaşıyorsa bu ayıp koronaya yeter abi başka bişey demiyorum sanık sizindir
çok haklısın musleranın sağ tarafı çok zayıf
Beğni uçmuş bunun muslera ya laf söylüyor Galatasaray muslera sayesinde kaç kez şampiyon oldu

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