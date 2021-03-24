Hıncal Uluç'tan Muslera'ya eleştiri! "Bunun adı aptallık"

Hıncal Uluç'un Muslera ve Fatih Terim hakkındaki sözleri olay oldu. 'Türkiye'de teknik direktör yok!' diyerek başlayan Hıncal Uluç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ile Galatasaray'ın mağlubiyetini değerlendirdi. Muslera'ya gereksiz pas atanın oyundan alınması gerektiğini belirten Hıncal Uluç, yana atılan isabetli pasları da eleştirdi. Hıncal Uluç, Fernando Muslera'yı eleştirdi.

"TÜRKİYE'DE TEKNİK DİREKTÖR YOK"

"Yani bu kadar çok hatayı en büyüğünden en küçüğüne hemen bütün takımların hocaları yaparlar mı?. Baş hata hocalarda, ama en çok konuşan ve kendilerinden başka herkesi ve her şeyi suçlayanlar onlar.. Sokağa haykırmayacağım ama daha iyisini yapacağım.. Köşemde uzun uzun bir milli maç arası analizi yazacak ve sadece teknik direktörleri anlatacağım.. İşe de, "En Büyük"ten, tabii, Fatih Terim'den başlayacağım.."

"TOPA AYAKLA EN KÖTÜ VURAN KALECİ"

"Galatasaray'ın iki stoperi, dünyanın maç boyu en çok top alan ve top veren futbolcuları oluyorsa, bundan.. Tabii bir de Muslera.. Topa ayakla en kötü vuran kaleci.. Bir maç sayın ayakla vurduğu topları...Yüzde 70-80 rakibe gitmiyorsa, ben bir şey bilmiyorum. Rakibe kaç asist yaptı bugüne dek Muslera.. Ona hatta santradan geri pas atıyorlar ki, intihar. Kaç kere intihar etti Galatasaray... Ama işte 31 hafta oldu, Fatih Terim asla müdahale etmedi."