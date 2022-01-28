Hıncal Uluç'tan olay yaratan suçlama! Gomis transferinde Fatih Terim'in parmağı mı var? Sosyal medya karıştı...

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da dedikodular bitmek tükenmek bilmiyor... Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, Fatih Terim'in ayrılığı sonrası flaş ifadeler kullandı. Sar ettiği sözler Galatasaray taraftarını kızdırırken sosyal medya ayağa kalktı.

"BUNLARIN ARKASINDA FATİH TERİM YOKSA ADAM DEĞİLİM"

Gomis transferi için ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atan Hıncal Uluç herkesi şoke etti. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Fransız golcü için ortaya çıkan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin olmadığını ve bu haberleri Fatih Terim'in çıkarttığını iddia etti. Uluç, "Beşiktaş talip, Fenerbahçe de talip. Herkes Gomis'in peşinde. Gaz veriyorlar ki Gomis'in fiyatı yükselsin. Galatasaray eğer alacaksa biraz daha para bassın ya da alamasın. Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim." dedi.

"GALATASARAY'IN ELİNE DÜŞEBİLİR"

Galatasaray hakkında sözlerine devam eden Uluç, "Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal ağlardaki adamları da onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var. Onun için Burak Elmas'ın bugünkü tutumunu beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

