Hıncal Uluç'tan Tarkan'a sert sözler! "Aç meslektaşları için..."

Hıncal Uluç, Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyada başlattığı bir akımla 'pas attığı' Tarkan'ın "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım, bir parçası olmak gelmedi içimden" sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Tarkan'ın Yıldız Tilbe'ye yanıtını okuduğunda inanamadığını belirten Uluç, 'Tok, açın halinden anlamaz' sözünün doğruluğunu vurgularken, Tarkan gibi ülkesinin sorunlarına bu kadar duyarlı birinin bu çağrıya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

"BUGÜNÜN AÇ MESLEKTAŞLARI İÇİN..."

Tarkan'ın "Uyan" şarkısının sözlerini yazan Uluç, bunları söyleyen ve tüm ülke insanına söyleten Tarkan'ın şimdi, pandemide işsiz kalarak geçinemeyen ve tıpkısının aynısı bir çığlık içerisinde olan meslektaşları için atılan 'çığlık'a duyarsız kalmakla suçladı.

Uluç, "Meslektaşları için atılan bir 'çığlık' için 'Ne işe hizmet edeceğini pek anlamadım' diyebiliyorsa, bunun bir tek anlamı var... Tarkan benim için bitti!" diyerek sitemini dile getirdi.

