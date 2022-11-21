Hıncal Uluç’un eşi kimdir, evli miydi? Ölüm haberi yasa boğan Hıncal Uluç’un boşandığı eşi Amerikalı çıktı

Hıncal Uluç'un eşi olup olmadığı merak ediliyor. Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Uluç'un vefat haberini yazar Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle açıkladı. Aşkları ile de gündeme gelen Uluç hayatında bir kez evlilik yapmıştır.

HINCAL ULUÇ EVLİ MİYDİ?

Hıncal Uluç bir kere evlenmiş ve ayrılmıştır. Eski eşinin adı Holly Hartquist. 977 yılında Holly Hartquist ile evlendi ve bu evlilik 1983 yılında bitti. Hıncal Uluç çok kişi ile aşk yaşasa da bir daha evlilik yapmadı.

83 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmayı sürdürmektedir. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır.



