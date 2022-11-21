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Hıncal Uluç'un sevgilisi kimdir? 'Yatağıma üç kadın girdi' demişti! Ölüm haberi yasa boğan Hıncal Uluç meğer ünlü mankenle sevgiliymiş

21.11.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gazetecinin ölüm haberini yazar Faik Çetiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Usta gazeteci yıllar önce aşklarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Ünlü gazeteci bir dönem ünlü manken Ece Gürsel ile birlikteydi. Hıncal Uluç'un manken sevgilisi Ece Gürsel çok konuşulmuştu. Acı haber sonrası 'Hıncal Uluç'un sevgilisi kimdir?' sorusunun yanıtı bir kez daha merak konusu oldu.

Hıncal Uluç'un sevgilisi kimdir? 'Yatağıma üç kadın girdi' demişti! Ölüm haberi yasa boğan Hıncal Uluç meğer ünlü mankenle sevgiliymiş

Hıncal Uluç hayata gözlerini yumdu. Hıncal Uluç'un ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yazar Faik Çetiner, duyurdu. Çetiner, paylaşımında "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Basında yer alan haberler sonrası Hıncal Uluç'un sevgilisi araştırılıyor. Usta gazeteci yıllar önce yaptığı açıklamada 'Yatağıma üç kadın girdi' demişti. İşte detaylar...

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HINCAL ULUÇ'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Hıncal Uluç bir döneme yaşadığı aşklarla damga vurmuştu.

Hıncal Uluç, Sorulan bir soru üzerine yaptığı açıklamada hayatta sevmediği insanla yatağa girmediğini ifade etmişti.

'Yatağıma üç kadın girdi' diyen Hıncal Uluç, İlk ilişkim 10, sonraki beş, en sonuncu da altı yıl sürdüğünü ifade etmişti.

Çok aşık olduğıunu söyleyen Hıncal Uluç'un "Ama bana cevap veren üç kişidi" sözleri olay olmuştu.

Yalnız birini beğenmesinin yeterli olmadığını söyleyen Hıncal Uluç karşı tarafından onu beğenmesi gerektiğini belirtip 2013 yılında yaptığı o açıklamada "Biri beni iki saat vakit geçirmek için çekici bulabilir. O zaman aklımızda başka bir şey olmadan o vakti geçiririz." ifadelerini kullanmıştı.

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HINCAL ULUÇ BİR DÖNEM ÜNLÜ MANKEN ECE GÜRSEL İLE BİRLİKTEYDİ

Hıncal Uluç ile ünlü manken Ece Gürsel sevgiliydi.

Bir dönem Hıncal Uluç'un sevgilisi olarak gündeme gelen Ece Gürsel, daha sonra sanıldığı gibi bir ilişki yaşamadığını ifade edip Uluç'la cinsel ilişki yaşamadıklarını söylemişti.

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