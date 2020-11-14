Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, Çin'de kontrollü seyrediyor, Güney Kore'de de günlük vaka artışı 200'ün üzerine çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 520 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 129 bin 188'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 684 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 773 bin 479'a çıkarken iyileşenlerin sayısı da 8 milyon 163 bin 572'ye yükseldi.

Günlük vaka sayıları ülke genelinde azalsa da başkent Yeni Delhi ve çevresinde yeniden yükselişe geçti. Delhi'de son 24 saatte 7 bin 802 vaka görülürken, 91 kişi hayatını kaybetti.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, vakalardaki yükselişe kirliliğin sebep olduğunu açıkladı.

Kejriwal, 10 gün içinde vakaların düşeceğini umut ettiğini ve durumun kontrol altına alınacağını söyledi.

Yeni Delhi'de perşembe günü 104 kişi hayatını kaybetmiş, bu, haziran ortasından bu yana kaydedilen en yüksek ölü sayısı olmuştu.