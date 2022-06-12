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Hindistan, ithal edeceği savaş uçaklarının ülkede üretilmesini istiyor

12.06.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan, ithal edeceği savaş uçaklarının ülkede üretilmesini istiyor

Hindistan'ın 114 adet savaş uçağı ithal etmeyi, bunlardan 96'sının ülke içerisinde üretilmesini planladığı bildirildi.

NDTV'de çıkan haberde, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığının, ithal etmeyi planladığı Çok Amaçlı Savaş Uçaklarının (MRFA) üretimine Hint firmalarını da dahil ederek savunma sanayisinin yerlileşme oranını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Hükümet kaynaklarının ANI News'e verdiği bilgiye göre, askeri yetkililerin tedarikçi firmalarla yaptığı toplantılarda savaş uçağı ithalatı projesinde "Hindistan'da üret" modeli teklif edildi.

Bu kapsamda, ilk 18 uçak doğrudan ithal edilirken sonraki 36 uçak Hindistan'da üretilecek, ödemesi ise döviz ve Hindistan Rupisi ile yapılacak.

Geri kalan 60 uçağın üretim sorumluluğunun ise Hint firmalarında olması ve ödemenin tamamının ise Hindistan Rupisi ile yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Boeing, Lockheed Martin, Saab, MiG, Irkut Corporation ve Dassault Havacılık gibi önde gelen uçak üreticilerinin söz konusu projeye teklif vermesi bekleniyor.

Hindistan'ın ihtilaflar ve gerginlikler yaşadığı Çin ve Pakistan'a karşı caydırıcılık amacıyla hava kuvvetlerine önem verdiği ifade ediliyor.

Hava kuvvetlerinin halihazırda Tejas savaş uçağı üreticisi Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketiyle 83 adet Tejas Hafif Muharebe Uçağı (LCA) tedarik anlaşması bulunuyor.

Hindistan, savunma teknolojisini millileştirmek için ithalatçı firmalara üretimin bir kısmını ülke içinde yapılmasını teklif ederek teknoloji transferini hızlandırmaya çalışıyor.

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