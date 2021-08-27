Hindistan ve Pakistan Kabil'deki terör saldırılarını kınadı

Hindistan ve Pakistan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "çirkin terör saldırısının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığı vurgulanarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırıları kınadı.

Bakanlığın açıklamasında "terörizme ve teröristlere sığınak sağlayanlara karşı dünyanın birlik içinde durma ihtiyacını güçlendirdiği" kaydedildi.

- Afgan siyasilerden kınama

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı (HCNR) Abdullah Abdullah, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı kınayan Karzai ve Abdullah, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Karzai, saldırıyı "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirerek, Afgan halkına birlik çağrısında bulundu.

Öte yandan HCNR Başkanı Abdullah paylaşımında "Kabil havalimanında çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu zor zamanda düşüncelerim ve dualarım kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

