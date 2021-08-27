YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hindistan ve Pakistan Kabil'deki terör saldırılarını kınadı

Hindistan ve Pakistan Kabil'deki terör saldırılarını kınadı

27.08.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan ve Pakistan Kabil'deki terör saldırılarını kınadı

Hindistan ve Pakistan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırılarını kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "çirkin terör saldırısının" şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığı vurgulanarak, yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırıları kınadı.

Bakanlığın açıklamasında "terörizme ve teröristlere sığınak sağlayanlara karşı dünyanın birlik içinde durma ihtiyacını güçlendirdiği" kaydedildi.

- Afgan siyasilerden kınama

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı (HCNR) Abdullah Abdullah, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı kınayan Karzai ve Abdullah, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Karzai, saldırıyı "insanlığa karşı suç" olarak değerlendirerek, Afgan halkına birlik çağrısında bulundu.

Öte yandan HCNR Başkanı Abdullah paylaşımında "Kabil havalimanında çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu zor zamanda düşüncelerim ve dualarım kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
PARTNERO da korona pozitifi!O da korona pozitifi!
Selden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldıSelden etkilenen bölgelere 1 milyonun üzerinde ayni bağış yapıldı
Anahtar Kelimeler:
patlama Kabil Afganistan Hindistan Pakistan

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
12:55
İkindi
16:38
Akşam
19:36
Yatsı
21:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Alara Eczanesi
Cankaya
Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Seren Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.