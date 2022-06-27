Hindistan'da askere alım sisteminin değiştirilmesi tepki topluyor

YENİ DELHİ (AA) – Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan orduya asker alımını düzenleyen ve ordunun personel sayısında küçülmeye gidilmesini öngören düzenleme tepki topluyor.

Uzmanlar asker alımındaki değişikliklerin aşamalar halinde uygulamaya konarak orduya etkisinin test edilmesini tavsiye ediyor.

Hindistan ordusunun 2022-2023 yılında yaklaşık 54,20 milyar dolar olan askeri bütçesinin yaklaşık 14.93 milyar doları emeklilik ödemelerine harcanıyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 14 Haziran'da açıklanan yeni 4 yıllık sözleşmeli askerliğe yaklaşık 46 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

Asker alımını düzenleyen reform karşıtı gösterilerde şimdiye kadar iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Toplam 1.4 milyon aktif personeliyle Hint ordusu dünyanın ikinci büyük askeri gücü olarak öne çıkıyor.

- Planın ordunun operasyonel kapasitesine etkisi

Hindistan ordusu eski mensuplarından emekli Korgeneral Deependra Singh Hooda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Agnipath kapsamındaki altı aylık eğitimin profesyonel askerlik için yeterli olmayabileceğini belirtti.

Hooda, değişikliklerin ordunun operasyonel kabiliyetinde nasıl bir etkisi olacağının henüz net olmadığını ifade ederek, uygulamanın aşamalar halinde devreye alınarak denenmesi gerektiğini kaydetti.

Askeri tarihçi Mandeep Bajwa, ülkedeki gençlerin kendilerini aldatılmış hissettiklerini iddia ederek, dört yılın sonunda personelin yaklaşık yüzde 75'inin emekli maaşı, tazminat ve sağlık güvencesi olmadan ordudan ayrılacağını belirtti.

Bajwa, iş garantisinin bulunmadığı gerekçesiyle yetenekli kişilerin askerliğe başvurmayacağını ve bunun da orduda disiplin sorununa yol açabileceğini söyledi.

Ordudan ayrılan askerlerle daha sonra belir bir siyasi ideoloji çerçevesinde paramiliter yapılar kurulabileceğine dair şüpheler bulunduğuna işaret eden Bajwa, hükümetin tarım yasalarında olduğu gibi bunu da değiştirmek zorunda kalabileceğini savundu.

Hindistan'da muhalefetteki Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, Hindu milliyetçiliği ideolojisine dayanan iktidardaki Hindistan Halk Partisinin ( BJP) ordunun geleneklerine, itibarına ve disiplinine gölge düşürmekten vazgeçmesi gerektiğini kaydederek değişikliklere tepki gösterdi.

Gandhi, askeri reformların ordunun gücünü zayıflattığı değerlendirmesinde bulundu.

- BJP askeri reformları savunuyor

BJP sözcüsü Sambit Patra, asker alımındaki değişiklikleri savunurken muhalefetin buradan siyaset devşirmeye çalıştığını öne sürdü.

Patra, Hindistan'ı büyük bir ülke yapmak için reformların gerekli olduğunu iddia etti.

Hindistan Ulusal Güvenlik Yüksek Danışmanı Ajit Doval da ülkenin "genç bir orduya" sahip olmak için silahlı kuvvetlerde bir değişikliğe ihtiyaç duyulması nedeniyle bu düzenlemenin gerekli olduğunu savundu.

- Protestolara yol açan "Agnipath" reformu

Hindistan hükümeti, 14 Haziran'da, Hindistan Ordusu, Donanması ve Hava Kuvvetlerine kısa vadeli sözleşmeli olarak asker alımı için "büyük savunma politikası reformu" olarak nitelendirdiği "Agnipath" reformunu açıklamıştı.

Ülkede protestolara yol açan değişiklik kapsamında, askerler altı ayı eğitim olmak üzere toplam dört yıl görev yapacak. Her yıl 45 bin ila 50 bin asker alınması planlanan programda sadece askerlerin yüzde 25'i görevine devam edebilecek.

Yaşları 17,5 ila 21 olan gençleri hedefleyen düzenleme kapsamında askerlere aylık 384 dolar başlangıç ​​maaşı ödenecek.

Askerlerin dört yıllık görev süresinin ardından ne yapacağı ise ülkede endişeye yol açıyor.

