Hindistan'daki çöken binada ölü sayısı 20'ye çıktı

Hindistan'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Maharaştra eyaletinin ve ülkenin ticari başkenti Mumbai yakınındaki Bhiwandi bölgesinde dün çöken binadan 7 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısı 20'ye çıktı.

Yaralanan 25 kişinin tedavisi sürüyor.

Yetkililer, 20 ila 25 kişinin halen enkazın altında olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, çöken binada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

