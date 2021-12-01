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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:

01.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de farklı şehirleri ziyaret etmemdeki amaç, Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Büyükelçi Sanjay Kumar Panda, Malatya'da kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hindistan ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel açıdan her zaman ileri düzeyde ilişkiler olduğunu vurgulayan Panda, şunları kaydetti:

"Hindistan ile Türkiye arasında aile bağları, sosyal ilişkiler, maneviyata bakış açısından olsun, birçok benzerlikler bulunuyor. Hindistan'da 1 milyar 350 milyon nüfusun içerisinde 200 milyon Müslüman nüfus bulunmakta. Endonezya'dan sonra en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülkelerden biri de Hindistan'dır. Türkiye ile Hindistan doğal ortaktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de farklı şehirleri ziyaret etmemdeki amaç, Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir."

Gürkan da Büyükelçi Panda'yı kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurmayı arzu ettiklerini belirten Gürkan, "Hindistan tüketim noktasında dünyada ikinci büyük ülke konumunda. İlişkileri sağlıklı bir zemine oturtup daha ilerilere götürebilirsek Malatya ve Türkiye ile ilgili ticaret hacminin de daha ileri aşamalara ulaşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan, Panda'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

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