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  4. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti:

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti:

13.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün buraya geldiğimde çok ama çok duygulandım, onurlandım. Bu, Türkiye tarafından buraya dikilmiş harika bir anıt ve Türkiye'yi gerçekten çok iyi bir aşamada tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajını gördüm ve bu tüm dünya ve insanlık için bir mesaj. Gelibolu'nun sürdürdüğü yol gerçekten büyük bir gurur meselesidir ve tüm insanlığa çok önemli bir mesaj vermektedir"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'ye temaslarda bulunmak üzere gelen Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarette bulundu.

Eşi Minati Panda ve çocuklarıyla birlikte kente gelen Büyükelçi, ilk olarak tarihi alan sınırlarında bulunan Hisarlık Tepe'deki Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Panda, abide önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada Sanjay Kumar Panda'ya Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgi verdi.

Panda ve ailesi daha sonra temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Ardından Seddülbahir köyünde bulunan İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'na (Cape Helles) geçen Büyükelçi buraya da çelenk bıraktı.

Büyükelçi Panda, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, sadece Hintli askerleri değil, bir dava, bir ülke için savaşırken hayatını kaybeden çok sayıda insanı saygıyla anmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Bu topraklarda bu kadar büyük bir tarihin gömülü olduğunu bilmesem de bildiğim şey, Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olarak savaşan 15 bin Hintliydi. 5 bini kayıp verildi." diyen Panda şunları kaydetti:

"Bugün buraya geldiğimde çok ama çok duygulandım, onurlandım. Bu, Türkiye tarafından buraya dikilmiş harika bir anıt ve Türkiye'yi gerçekten çok iyi bir aşamada tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajını gördüm ve bu tüm dünya ve insanlık için bir mesaj. Gelibolu'nun sürdürdüğü yol gerçekten büyük bir gurur meselesidir ve tüm insanlığa çok önemli bir mesaj vermektedir."

Büyükelçinin ziyaretlerine Savunma Ateşesi Albay SPS Rawat da eşlik etti.

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