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Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı

16.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ: - "Mutlaka tuzu azaltmalıyız. Diyabet, aşırı kilo, alkol ve sigarayla mücadele konusuna da daha fazla önem vermeliyiz"

Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, salgın döneminde, hipertansiyonun ne kadar büyük bir sağlık problemi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı tuz tüketimine bağlı ortaya çıkan hipertansiyon hastalığının tüm dünyada ölümlerin en önemli sebeplerinin başında geldiğini belirtti.

Yüksek tansiyonun dünyada bir yılda 10 milyon kadar kişinin ölümüne neden olduğunu aktaran Üstündağ, "Türkiye'de de ölümlerin yüzde 25'i hipertansiyon ve ona bağlı hastalıklardan kaynaklı. Yani tuzun aşırı tüketimi hipertansiyona yol açarak ölümleri artırıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Üstündağ, Türkiye'de erişkin bireylerde hipertansiyonun görülme sıklığının yüzde 30 olduğunu, oranın yaş aralığı ilerledikçe yükseldiğini ve 50 yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğunun hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda hipertansiyon farkındalığının yüzde 50 olduğunu aktaran Üstündağ, "İnsanlarımızın yarısı hipertansiyonu olduğunun farkında. Bunun farkına varıp da tedavi alanların oranı da çok düşük. Bizim kan basıncını kontrol altına alma başarımız da çok düşük. 2003 yılında yüzde 9 civarındaydı, ilerleyen senelerde yüzde 30'lara ulaştı fakat bu oranlar çok düşük. Mutlaka tuzu azaltmalıyız. Diyabet, aşırı kilo, sigarayla mücadele konusuna da daha fazla önem vermeliyiz." diye konuştu.

Hipertansiyonu olanlarda Kovid-19'un daha ağır geçtiğinin görüldüğünü ifade eden Üstündağ, "Hipertansiyon hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla ilgili direkt bir bağlantı yok ancak Kovid-19, kronik hastalığı olan olgularda daha ağır bulgularla seyredebilmekte ve daha olumsuz sonuçlar gelişebilmektedir. Salgın döneminde hipertansiyonla mücadelenin önemi bir kat daha arttı." diye konuştu.

Üstündağ, hipertansiyonla mücadelede vatandaşlardan en büyük beklentilerinin tuz kullanımını azaltmaları olduğunu kaydetti.

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