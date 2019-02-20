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Hırsız maymun çantayı alıp kaçtı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2019 20:36 | Son Güncelleme

Otomobildeki çantayı alıp kaçan maymunun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Otomobile giren maymun herkesi korkuttu.

Kaşla göz arasında çantayı alan maymun hızla kaçıp, uzaklaştı.

Hırsız maymunun peşinden koşan bir kişi ne kadar çabalasa da yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
maymun çanta

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