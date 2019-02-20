Hırsız maymun çantayı alıp kaçtı

Otomobile giren maymun herkesi korkuttu.
Kaşla göz arasında çantayı alan maymun hızla kaçıp, uzaklaştı.
Hırsız maymunun peşinden koşan bir kişi ne kadar çabalasa da yetişemedi. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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