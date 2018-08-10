Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti

Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Hırvatistan'ın öne çıkan çıkan futbolcuları arasında yer alan ve Lokomotiv Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki kariyerine son verdiğini duyurdu.
Corluka, Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamasında, "Hırvatistan formasını 16 yaşında 2002'de ilk kez giydiğimde, son derece gururlu hissetmiştim. O gün, o formanın kişisel kariyerime hangi başarıları getireceğini tahmin edememiştim. Milli formama, 103 maça çıkmamın ardından veda zamanı geldi. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Mesajında, takım arkadaşlarıyla sevinç ve hüzün dolu çok sayıda anıyı paylaştığını belirten Corluka, "Milli takım formasıyla dünyayı gezdim. Büyük ve başarılı takımlara karşı oynadım. Almanya, İspanya ve İngiltere'ye karşı kazanmanın gururunu yaşarken, Türkiye, Meksika, Portekiz ve Rusya'ya yenilmenin üzüntüsünü hissettim." değerlendirmesinde bulundu.
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