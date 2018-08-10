SPOR

Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Hırvat futbolcu Vedran Corluka, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti

Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Hırvatistan'ın öne çıkan çıkan futbolcuları arasında yer alan ve Lokomotiv Moskova'da forma giyen 32 yaşındaki Corluka, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki kariyerine son verdiğini duyurdu.

Corluka, Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan açıklamasında, "Hırvatistan formasını 16 yaşında 2002'de ilk kez giydiğimde, son derece gururlu hissetmiştim. O gün, o formanın kişisel kariyerime hangi başarıları getireceğini tahmin edememiştim. Milli formama, 103 maça çıkmamın ardından veda zamanı geldi. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mesajında, takım arkadaşlarıyla sevinç ve hüzün dolu çok sayıda anıyı paylaştığını belirten Corluka, "Milli takım formasıyla dünyayı gezdim. Büyük ve başarılı takımlara karşı oynadım. Almanya, İspanya ve İngiltere'ye karşı kazanmanın gururunu yaşarken, Türkiye, Meksika, Portekiz ve Rusya'ya yenilmenin üzüntüsünü hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

51234

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Bacary Sagna, Montreal Impact'teBacary Sagna, Montreal Impact'te
Dünya devi bombayı patlattıDünya devi bombayı patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vedran Corluka Hırvatistan 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Fenerbahçe'den Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi

Fenerbahçe'den Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi

Galatasaray Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı

Galatasaray Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı

İşte en güzel futbolcu eşleri...

İşte en güzel futbolcu eşleri...

Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten son dünya kupasından sonra bırakacağı konuşuluyordu bunca zamandır milli takımıyla yaşadığı başarılarda hiçte küçümsenemez hele şu son dünya kupasında ki aldıkları 2. lik başarısını kimse görmemezlik edemez karıyerine başarı koymuşken bıraktı enazından bizimkiler ise nasıl bırakıyorlar
Diğer Haberler
Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti

Hırvat oyuncu Corluka, milli formaya veda etti

Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Bacary Sagna, Montreal Impact'te

Dünya devi bombayı patlattı

Dünya devi bombayı patlattı

Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

Real Madrid kazandı, Barcelona kaybetti

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

Feyenoord 6 - 5 PSV Eindhoven

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.