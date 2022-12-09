SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

09.12.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan ile Brezilya 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Saat 18.00 itibarıyla başlayan Hırvatistan Brezilya heyecanla izlendi. Büyük yankı uyandıran Hırvatistan, Brezilya'yı eledi! Peki 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan Brezilya maçı kaç kaç bitti? İşte maçın tüm detaylar...

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanan Hırvatistan Brezilya maçı bugün (9 Aralık) oynandı. Milyonları ekran başına kilitleyen maç, Katar, Doha'daki Education City Stadı'nda oynandı. Kıran kırana gerçekleşen mücadelede Neymar, Pele'ye ait olan rekoru egale etti. İşte Hırvatistan Brezilya maçı karşılaşmaya ilişkin detaylar...

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Brezilya oyuncusu Neymar, 77'nci golünü Hırvatistan'a atarak Pele'ye ait olan rekoru egale etti.

Brezilya 1 Hırvatistan 0 devam ederken, Hırvatistan oyuncusu Petkovic golüyle skoru 1-1 yaptı. Hırvatistan, Brezilya'yı seri penaltılarda eledi.

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

HIRVATİSTAN - BREZİLYA: 1-1

GOLLER: 105+1' Neymar, 117' Petkovic

Seri penaltılar

Hırvatistan - Brezilya: 4-2

Atanlar: Vlasic, Majer, Modric, Orsic (Hırvatistan) / Casemiro, Pedro (Brezilya)

Kaçıranlar: Rodrygo, Marquinhos (Brezilya)

HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hull City'den Fatih Terim ve Şenol Güneş açıklaması!Hull City'den Fatih Terim ve Şenol Güneş açıklaması!
Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!Başkan Murat Sancak, Twitter'dan her şeyi açıkladı!
Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremediBrezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi
Anahtar Kelimeler:
Neymar Brezilya Hırvatistan FIFA Dünya Kupası At atan maçı maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Katar'da skandallar bitmiyor! 6500 kişi öldü, İnsan Hakları Örgütü ayaklandı

Vedat Muriqi bonservis rekoru kırıyor!

Vedat Muriqi bonservis rekoru kırıyor!

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası

David Alaba'nın kız arkadaşının babasının darbeciler arasında olduğu iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.