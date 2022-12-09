HIRVATİSTAN BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Hırvatistan Brezilya maç özeti!

TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanan Hırvatistan Brezilya maçı bugün (9 Aralık) oynandı. Milyonları ekran başına kilitleyen maç, Katar, Doha'daki Education City Stadı'nda oynandı. Kıran kırana gerçekleşen mücadelede Neymar, Pele'ye ait olan rekoru egale etti. İşte Hırvatistan Brezilya maçı karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Brezilya oyuncusu Neymar, 77'nci golünü Hırvatistan'a atarak Pele'ye ait olan rekoru egale etti.
Brezilya 1 Hırvatistan 0 devam ederken, Hırvatistan oyuncusu Petkovic golüyle skoru 1-1 yaptı. Hırvatistan, Brezilya'yı seri penaltılarda eledi.
GOLLER: 105+1' Neymar, 117' Petkovic
Hırvatistan - Brezilya: 4-2
Atanlar: Vlasic, Majer, Modric, Orsic (Hırvatistan) / Casemiro, Pedro (Brezilya)
Kaçıranlar: Rodrygo, Marquinhos (Brezilya)
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Perisic, Kramaric
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Casemiro, Paqueta, Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison