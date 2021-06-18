Hırvatistan Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçı ne zaman? Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ve vatandaşlar Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçını merakla takip ediyor. Çek Cumhuriyeti bugüne kadar Hırvatistan ile oynamış olduğu hiçbir maçta galibiyet elde edememişti. İki takım arasında düzenlenen üç müsabakada toplamda 12 gol atılmıştı. Peki EUEO 2020 Hırvatistan Çek Cumhuriyeti (Çekya) maçı ne zaman?

HIRVATİSTAN ÇEK CUMHURİYETİ (ÇEKYA) MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

EURO 2020'de sekizinci günde günün ikinci maçı D Grubu'nda oynanacak. Hırvatistan ile Çekya, Hampden Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan ve saat 19:00'da başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hırvatistan ilk maçında İngiltere'ye 1-0 mağlup olmuştu, Çekya ise İskoçya'yı 2-0 mağlup etmişti.

HIRVATİSTAN ÇEK CUMHURİYETİ MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Kral, Soucek; Jankto; Schick, Masopust, Darida.

Hırvatistan: Livakovic; Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vrsaljko, Lovren, Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic.

Günün son maçında ise EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Birleşik Krallık'a bağlı olan iki takımın mücadele edeceği ve uzun süredir takip edilen müsabaka Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kritik maç saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

