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Hırvatistan'da başbakan ve bakanlar hükümet toplantısına formalarla katıldılar!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 12.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale kalmasının ardından Başbakan Andrej Plenkovic ve kabinedeki tüm bakanlar hükümet toplantısına milli formalarla katıldı.

Hırvatistan'da başbakan ve bakanlar hükümet toplantısına formalarla katıldılar!

Çarşamba akşamı oynanan maçın ardından tüm ülke genelinde coşkuyla kutlanan tarihi zafer, bugünkü hükümet toplantısına da yansıdı. Başbakan Plenkovic ve kabinedeki bakanların toplantıya milli formalarla gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Başbakan Plenkovic, hükümet toplantısının başında yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nda finale kalan Hırvatistan'ın futbolda bir otorite olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, tarihi başarının Hırvatistan'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Futbol federasyonunu ve milli takımı tebrik eden Plenkovic, "Dün yaşananların ülkemizin futbol tarihinde benzeri yok. Zaferimizin, dost milletler ve komşularımız tarafından da benimsendiğini ve kendisi büyük olmasa da yüreği, cesareti ve coşkusu büyük Hırvatistan'ın gücünün görüldüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu anımsatan Plenkovic, "Finale kalmamız, son 20 yılda en güçlü takımlardan biri haline geldiğimizin ve kendimizi futbolda otorite olarak kabul etmemiz gerektiğinin göstergesi." dedi.

Plenkovic, finalde Fransa ile karşılaşacak Hırvatistan milli takımına başarılar dileyerek, millilerin Hırvatistan'a Dünya Kupası ile dönmeleri temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan dünya kupası

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