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HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması Hırvatistan Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan Fas maçı ile 2022 Dünya Kupası üçüncüsü belli olacak. Maç, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan 45 bin 416 seyirci kapasiteli Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanacak. 2022 Dünya Kupası üçüncüsünün belli olacağı maçın yayın saati ve kanalını öğrenmek isteyenler internette Hırvatistan Fas maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Hırvatistan Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması Hırvatistan Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan Fas maçı ile 2022 Dünya Kupası üçüncüsü netleşecek. Hırvatistan Fas maçının ardından Arjantin ile Fransa yarın 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Hırvatistan Fas maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. İşte ayrıntılar...

HIRVATİSTAN FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Fas maçı bugün (17 Aralık Cumartesi) saat 18.00'de başlayacak.

Maç, Uluslararası Halife Stadyumu'nda oynanacak.

HIRVATİSTAN FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan Fas maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI TAKİP

2022 DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final karşılaşması yarın (18 Aralık 2022 Pazar) oynanacak.

Arjantin Fransa maçı saat 18:00’de başlayacak ve TRT 1 ve TRT4K ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

(2022 Dünya Kupası final karşılaşması olan Arjantin Fransa maçının dördüncü hakemi ise İsmail Elfath olarak açıklandı.

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