Hirving Lozano, Messi'nin frikik atışını engellemek için barajın arkasına yattı!

Bu sezon Devler Ligi'nde açılışı 31. dakikada frikik golüyle yapan Messi için rakibin almaya çalıştığı önlem günün en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Camp Nou'da dakikalar 30'u gösterirken tehlikeli bir noktadan frikik kazanan Barcelona'da topun başına Messi geçti. Arjantinli yıldızın bilinen etkili serbest vuruşlarına önlem almak isteyen PSV'de barajın altından atılabilecek bir şutun önüne geçmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.

PSV barajının arkasına geçen ve yere eğilen Lozano, yerden gelebilecek tehlikeye karşı önlem almaya çalıştı. Ancak Hollanda ekibinin bu yöntemi de Messi'yi durdurmak için yeterli olmadı. Barajın üzerinden müthiş bir vuruş yapan Arjantinli topu 90'da gönderdi. Barajın arkasına yatan savunmacı ise o golü sadece izlemekle yetindi.

Messi'nin takım arkadaşı Rakitic o gol için maç sonunda , ''Messi frikik kullanırken bazen izlemeye bile zahmet etmiyoruz. Topun başına geldiğinde sadece ne tarafa doğru sevineceğine bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



