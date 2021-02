HIS Travel’ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor

İSTANBUL (AA) - 70’ten fazla ülkede 500’ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel’ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya’yı gezebilmek mümkün oluyor.

HIS Travel'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını herkesin hayatına yeni alışkanlıklar, prensipler ve yeni uygulamalar kazandırdı.

Hiç olmadığı kadar teknolojiyle iç içe olunan bu dönemde, yeni alışkanlıklar arasında sanal turlar ve online geziler de yer aldı.

Dünyanın farklı yerlerini internet üzerinden keşfetmek, tatilseverlerin salgın nedeniyle uzak kaldıkları tatillere olan özlemini bir nebze olsun giderirken, yeni keşiflere ulaşmayı kolay kıldığı için gelecekte de varlığını sürdüreceğe benziyor.

Sanal turların öncüleri arasında yer alan HIS Travel, bu ihtiyacı görüp birbirinden keyifli turları canlı bir organizasyona dönüştürdü. 70’ten fazla ülkede 500’ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel’ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya’yı gezebilmek mümkün oluyor. Dünyanın en iyi turizm acenteleri arasında yer alan HIS Travel, doğduğu yeri, Japonya’yı online olarak keşfetmeye çağırıyor.