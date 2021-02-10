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HIS Travel’ın canlı turları ile Japonya'yı gezmek mümkün oluyor

10.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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HIS Travel’ın canlı turları ile samurayların gizemli tarihi, Kyoto mutfağı, dünyanın en eski dinlerinden biri olan Şinto'ya dair merak edilenler, tarihi kalelerin geçmişi ve eski ile yeni Tokyo’nun sokakları keşfedilebilecek - Her bir ülkeden canlı bağlantılarla profesyonel rehberler eşliğinde bilgi sahibi olunabilecek turların sonunda, görüşme odalarında rehberlere sorular da sorulabilecek

İSTANBUL (AA) - 70’ten fazla ülkede 500’ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel’ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya’yı gezebilmek mümkün oluyor.

HIS Travel'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını herkesin hayatına yeni alışkanlıklar, prensipler ve yeni uygulamalar kazandırdı.

Hiç olmadığı kadar teknolojiyle iç içe olunan bu dönemde, yeni alışkanlıklar arasında sanal turlar ve online geziler de yer aldı.

Dünyanın farklı yerlerini internet üzerinden keşfetmek, tatilseverlerin salgın nedeniyle uzak kaldıkları tatillere olan özlemini bir nebze olsun giderirken, yeni keşiflere ulaşmayı kolay kıldığı için gelecekte de varlığını sürdüreceğe benziyor.

Sanal turların öncüleri arasında yer alan HIS Travel, bu ihtiyacı görüp birbirinden keyifli turları canlı bir organizasyona dönüştürdü. 70’ten fazla ülkede 500’ün üzerinde ofisi bulunan Japonya merkezli HIS Travel’ın canlı turları ile en çok gitmek istenilen ülkelerin başında gelen Japonya’yı gezebilmek mümkün oluyor. Dünyanın en iyi turizm acenteleri arasında yer alan HIS Travel, doğduğu yeri, Japonya’yı online olarak keşfetmeye çağırıyor.

- Japonya’yı keşfetme zamanı

Samurayların gizemli tarihini, Kyoto mutfağını, dünyanın en eski dinlerinden biri olan Şinto'ya dair merak edilenleri, tarihi kalelerin geçmişini ve eski ile yeni Tokyo’nun sokaklarını HIS Travel’ın canlı turları ile keşfetmek mümkün oluyor.

Japonya’ya özgü kültürleri deneyip öğrenme fırsatı da sunan HIS Travel’ın canlı turları ile ustasından öğrenerek kaligrafi sanatına giriş yapabiliyor, uzman Japon dans sanatçısı tarafından geleneksel Japon dans figürlerini öğrenebiliyor, karateye başlanabiliyor ya da Japonca dersi alarak temel iletişim kuralları ve kelimeleri öğrenebiliyor.

Doğal güzellikleri ve kendine has kültürü ile ünlü Japonya’nın en özel rotalarını gezmek isteyenler için canlı tur programları ise şöyle:

"Samuray Müzesi & Nishiki Market, Japon Kaligrafi Sanatı-Shodo, Japon Geleneksel Dansı, Karate-Budo, Kanda Myoujin Tapınağı Rahibinden Shinto Dini Anlatımı, Saga Karatsu Tarihi Kasabada Yürüyüş Turu, Welcome Tokyo-Asakusa & Akihabara, Bonsai Köyünde Yürüyüş, Japon Öğretmenden Online Japonca Dersi."

- Canlı turlar arasında başka destinasyonlar da bulunuyor

HIS Travel’ın canlı turları ile Japonya dahil 5 destinasyonu daha gezebilmek mümkün olabiliyor. Her bir ülkeden canlı bağlantılarla profesyonel rehberler eşliğinde bilgi sahibi olunabilecek turların sonunda, görüşme odalarında rehberlere sorular da sorulabiliyor.

Şubat ve mart aylarında yapılacak canlı turlara katılmak, tur saatlerini öğrenmek ve rezervasyon yapmak için "https://www.hisglobal.com.tr/landing/canli-tur" adresi ziyaret edilebiliyor.

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