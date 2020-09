Hisarcıklıoğlu’ndan Sigorta Haftası mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Covid-19 salgın tedbirleri nedeniyle bu yıl 7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Sigorta Haftası’nı kutladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya ekonomisinde, ülkelerin gelişmişlik indekslerinin en önemli göstergelerden biri sigorta sektörünün büyüklüğüdür. Türkiye, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahiptir. Ülkemizde özel sektörün reel bir şekilde gelişebilmesi veya büyüyebilmesi için ülkemizdeki mali varlıkların ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir. Bu sene küresel risklerin önemini, Covid-19 ile tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Yaşadığımız bu zorlu mücadele döneminde her sektörde iş kayıpları yaşanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin sayısının ve çeşitliliğinin her geçen gün yükseldiği bu devirde etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma mücadelesinin formülüdür. Bu çerçevede, son yıllarda sigortacılık sektörü adına ülkemizde önemli adımlar atılmıştır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teşekkülü, Türk Reasürans A.Ş.’nin kuruluşu, alacak sigortası, kefalet sigortası ve Bireysel Emeklilik Sistemindeki yeni düzenlemeler bunların önemli birer örneğidir. Yapılan bu düzenleme ve uygulamaların olumlu etkisi sektörde ve ülke ekonomisinde güçlü bir şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Birliğimiz çatısı altında örgütlenen acenteler ve eksperler, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar yapmaktadırlar. Sigortanın tabana yayılması ve böylelikle ülkemizdeki sigortalılık oranının artmasında sigorta acentelerinin; risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise eksperlerin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere, tüm iş âleminin ve sektörde görev yapan tüm paydaş ve çalışanların Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum."