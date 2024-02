Hisarcık’ta akıl ve zeka oyunları turnuvası

Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, İlçe Gençlik ve Spor Merkezinde toplam 27 öğrencinin katılımıyla ilk ve ortaokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası gerçekleştirildi.

İlkokullar arası Equilibrio, Q-Bitz, Pentago, Mangala ve Küre ile ortaokullar arası Reversi, Pentago, Mangala, Küre ve Kulami oyunlarının oynandığı turnuvada, ilkokullar arası Equilibrio oyununda Atatürk İlkokulundan Ayşe Çelebi, Q-Bitz oyununda Atatürk İlkokulundan Zeliha Özdemir, Küre oyununda Atatürk İlkokulundan Toprak Ege Coşkuner, Pentago oyununda Cumhuriyet İlkokulundan Hakkı Ocak ve Mangala oyununda Cumhuriyet İlkokulundan Ceyda Değirmenci birinci oldu.

Ortaokullar arası Reversi oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Ferhan Ceylin Efenk, Pentago oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Sude Akpınar, Mangala oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Eylül Kantekin, Kulami oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Ela Salman ve Küre oyununda Hisarcık Şehitler Ortaokulundan Murat Kızılçay birinci oldu.

Turnuvada birincilik elde eden öğrenciler 6 Mart 2024 Çarşamba günü Kütahya’da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda ilçeyi temsil edeceklerdir.

Konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlük olarak ilçe turnuvasına katılan tüm öğrenci ve görevli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. İlçe turnuvasında birinci olan öğrencilerimizi tebrik eder, il turnuvasında başarılar dileriz. İlçe turnuvasına ev sahipliği yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar ve müdürlük personeline teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.