Mynet Trend

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü deprem kahininden korkutan uyarı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 09.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

İnternet sitesi ve video kanallarında yayınladığı deprem tahminleriyle gündeme gelen Frank Hoogerbeets, depremlerin gezegen dizilimleriyle ilgisi olduğunu söyledi. Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi bir hafta öncesinden tahmin eden Hoogrbeets, verdiği tarihlerin ardından deprem kahini olarak üne kavuştu.

Bu kez çok daha büyük bir deprem için dünyayı uyaran Hoogerbeets, 8 ve üzeri bir depremin oluşabileceği riskine vurgu yaptı. İşte Hoogerbeets'in gezegen hizalanması ve büyük depremle ilgili o iddiaları...

1 hafta önceden uyarmıştı

Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor.
Hollandalı deprem tahmincisi Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem için de bir hafta öncesinde uyarıda bulunmuştu.
Hoogerbeets bu defa çok daha büyük bir deprem için tüm dünyayı uyardı.
Hoogerbeets bu hafta gerçekleşen gezegen dizilimlerine dikkat çekti ve 5-6 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mars-Dünya-Jüpiter ve Güneş-Merkür-Venüs dizilimlerinin hemen ardından Papua Yeni Gine'de 6 Mayıs Pazartesi günü 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Güneş-Merkür-Venüs-Neptün ve Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasına vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merkür'ün yer almasına değindi.
Dünya-Merkür-Uranüs gezegenlerinin hizalanmasında istatistiklerden bahseden Hoogerbeets, 2005 yılından bu yana bu tip dizilimlerin yüzde 71'inin hemen ardından şiddetli depremlerin meydana geldiğini ve bu depremlerin birçoğunun 7.5 ve üzeri olduğunu belirtiyor.
Bu tip bir dizilimin meydana getirdiği depremler hakkında konuşan Hoogerbeets 9 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin de yine Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının ardından yalnızca iki gün sonra gerçekleştiğini ifade ediyor.
Benzer bir dizilim sonrası ortaya çıkan depremleri anlatmayı sürdüren Hoogerbeets, 26 Ekim 2015'te Afganistan'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin de Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekiyor.
İstatistikleri bir biri ardına sıralayan Hoogerbeets en kötü senaryoda 8 ve üzeri bir depremin oluşabileceği riskine vurgu yapıyor.
Hoogerbeets, Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının hemen ardından genel olarak Rusya'nın Kamçatka bölgesinden, Japonya, Çin ve Endonezya'ya kadar geniş bir alanda depremlerin oluştuğu bilgilerini aktarıyor.
Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.
Hoogerbets internet sitesinde her gün gezegen hizalanmasının dünya üzerindeki sismik faaliyetlerin etkisine dair bir veri yayınlıyor.
Yayınlanan veride sismik faaliyet göz önüne alınarak Dünya'da meydana gelebilecek deprem hareketliliği skalasına yer veriliyor.
Hoogerbeets ayrıca Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük bir depremin meydana gelebileceği uyarılarında bulunuyor.
Hoogerbeets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.
Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem frank hoogerbeets

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şimdi de Tansu Çiller!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Ünlü porno yıldızından Ekrem İmamoğlu'na destek!

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Cem Yılmaz korkuttu! 'Başta şaka sandık'

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

Rektör duyurdu: 23 Haziran'a sınav koyduk

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bilim insanları tarih verdi: 13 Nisan 2029

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2028'den gelen zaman yolcusundan olay iddia! Öyle bir cihaz gösterdi ki...

Zaman yolcusu yaşanacakları anlatıp öyle bir cihaz gösterdi ki...

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına tepki yağıyor!

İstanbul seçimleri yenileniyor!

Dünyanın en küçük annesi 5 yaşında doğum yaptı!

Dünyanın en küçük annesi 5 yaşında doğum yaptı!

'İstanbul kararı yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdı'

'İstanbul kararı yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdı'

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor

Fenomen çifte tepki yağıyor

1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya

Korkutan açıklama! Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.