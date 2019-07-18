Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni kareler

Merakla beklenen filmin konusu ise şöyle: Cüsseli kanun adamı Hobbs Amerikan Diplomatik Güvenlik Hizmeti'ne son derece sadık biridir. Shaw ise kanun tanımayan eski bir İngiliz askeri operasyon üyesidir. Bilindiği üzere Hobbs ve Shaw karakterleri Fast and Furious 7 filminde ilk kez bir araya geldiklerinde birbirlerinin işini bitirmeye çalışmış ve yalnızca yumrukları konuşmuştu. Ancak filmin kötü kahramanı olan siber-genetik hileleriyle geliştirilen anarşist Brixton ortaya çıktığı zaman, ikilimiz işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. İnsanlığı bir çeşit biyolojik tehdit altında bırakan Brixton, insanlığı sonsuza kadar değiştirmek istiyordur. Bu büyük mücadelede Hobbs ve Shaw'a yardım edecek isim ise bir M16 ajanı ve Shaw'ın kız kardeşi olan Hattie Shaw olacaktır...