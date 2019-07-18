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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni kareler

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

Tüm dünyada ilgiyle izlenen Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni fotoğraflar yayınlandı. İşte 2 Ağustos'ta vizyona girecek filmden yeni görseller...

Merakla beklenen filmin konusu ise şöyle: Cüsseli kanun adamı Hobbs Amerikan Diplomatik Güvenlik Hizmeti'ne son derece sadık biridir. Shaw ise kanun tanımayan eski bir İngiliz askeri operasyon üyesidir. Bilindiği üzere Hobbs ve Shaw karakterleri Fast and Furious 7 filminde ilk kez bir araya geldiklerinde birbirlerinin işini bitirmeye çalışmış ve yalnızca yumrukları konuşmuştu. Ancak filmin kötü kahramanı olan siber-genetik hileleriyle geliştirilen anarşist Brixton ortaya çıktığı zaman, ikilimiz işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. İnsanlığı bir çeşit biyolojik tehdit altında bırakan Brixton, insanlığı sonsuza kadar değiştirmek istiyordur. Bu büyük mücadelede Hobbs ve Shaw'a yardım edecek isim ise bir M16 ajanı ve Shaw'ın kız kardeşi olan Hattie Shaw olacaktır...

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan yeni kareler

Hızlı ve Öfkeli serisinin iki sevilen karakteri Luke Hobbs ve Deckard Shaw’u bir araya getiren spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'dan (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) yeni kareler görücüye çıktı.
Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden Hızlı ve Öfkeli'nin merakla beklenen yeni filminin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Eddie Marsan, Idris Elbave Eiza González yer alıyor.
Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw'ın yönetmen koltuğunda ise David Leitch oturdu.
İşte filmden yayınlanan yeni kareler...
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