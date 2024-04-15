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'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı Meadow Walker iddialı pozlarıyla gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.04.2024 09:22
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2001’de gösterime giren ilk filminden beri büyük bir efsaneye dönüşen 'Hızlı ve Öfkeli'nin başrolünde yer alan ve 2013’te trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker’ın kızı son pozlarıyla adından söz ettirdi.

'Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Paul Walker'ın kızı Meadow Walker iddialı pozlarıyla gündemde

'Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Walker'in kızı büyüdü. Paul Walker’ın kızı Meadow Walker, ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin 10’uncu serisinde konuk oyuncu olarak rol alan isim kariyerine model olarak devam ediyor.

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Paul Walker’ın kızı Meadow Walker son dönemde aranan modeller arasında bulunuyor. Güzel isim dergi için verdiği pozlarda oldukça cesurdu.

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Walker'in pozlarına hayranların pek çok yorum ve beğeni geldi.

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BABASINDAN İŞARETLER ALDIĞINA İNANIYORDU

Babasının kendisiyle sayılar aracılığıyla iletişim kurduğunu söyleyen Walker, “Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar” demişti.

Meadow Walker, “Ne zaman bir şey hakkında şüpheye düşsem, ne zaman biriyle kavga etsem ne zaman yok yere sinirlensem hemen etrafımda 4 ve 7 sayılarını görmeye başlıyorum. O zaman babamın hâlâ benimle olduğunu, beni yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum. Ve o zaman kendime her şeyin yoluna gireceğini ve babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.


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