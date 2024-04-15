Kıvrımlı model Kelly Brook'tan şaşırtan itiraf! "Aynaya çıplak bakıyorum ve..."

İki sene önce uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Jeremy Parisi ile nikah masasına oturan ünlü model Kelly Brook, samimi açıklamalara imza attı.

Vücuduna her zamankinden daha fazla güvendiğini ve bunun kocası Jeremy Parisi ile daha fazla özel an yaşamasına yol açtığını açıklayan ünlü isim, aktif olarak kilo vermeye çalışmadığını, sadece kilosunu korumaya çalıştığını söylemişti.

44 yaşındaki model bu sefer de çıplak modellik yapmayı tercih ettiğini itiraf etti. Brook açıklamasında "Tüyden bir boa ile çıplak dolaşacağım" dedi.



"Aynaya çıplak bakıyorum, kendimi seviyorum" diyen model devamında ise "Sonra kıyafetlerimi giyiyorum ve diyorum ki, bu beni en iyi halimle göstermiyor. Her zaman çıplak halimin daha iyi olduğunu söylerim. Bence kıyafetler beni hayal kırıklığına uğratıyor ve bu benim suçum değil. Bu tasarımcıların hatası, doğru kesim yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.







