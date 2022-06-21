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Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı

21.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için birer fidan bağışladı

Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası, Babalar Günü dolayısıyla 207 bin 29 erkek üyesi için Orman Genel Müdürlüğüne 207 bin 29 fidan bağışında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kutsal aile kurumunun en önemli parçalarından olan babaların, çocuklarının en büyük rol modeli olduğu belirtildi.

Hizmet-İş'e üye babaların kendilerini ailelerinin huzur, mutluluk ve refahına adadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta sonu kutladığımız Babalar Günü'nde, babalara verilecek en anlamlı hediyenin fidan olacağından hareketle sendikamıza üye 207 bin 29 baba ve baba adayı için Orman Genel Müdürlüğüne 207 bin 29 fidan bağışında bulunduk. Bağışlarımızı üyelerimize dijital sertifika olarak gönderildi. Fidan bağışlarımızla daha temiz bir doğa ve daha yeşil bir çevreye katkı sağlıyoruz."

- "Hatıra ormanlarıyla dünyamızın ciğerlerine oksijen olmayı hedefliyoruz"

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yanında doğaya ve çevreye de duyarlı sendikacılık yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz geçen yıl tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Bu yangınlarda yüz binlerce ağacımız kül olurken, birçok canlının yaşam alanı yok oldu. Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda çocuklarımıza daha temiz, daha yeşil bir dünya bırakılabilmek adına kurduğumuz hatıra ormanlarıyla dünyamızın ciğerlerine oksijen olmayı hedefliyoruz."

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