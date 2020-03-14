Hizmetçiler 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Ela, Atahanlılar'ın sırrını çözecek mi?

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinin 14 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Hizmetçiler yeni bölümde kardeşini arayan Ela, site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir?



Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.



Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.



