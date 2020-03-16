MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler dizisinde Ela'dan Gülseren'i şoke eden video!

Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler dizisinde Ela'dan Gülseren'i şoke eden video!

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2020 02:47 | Son Güncelleme

Kanal D'de yeni dizisi Hizmetçiler'in 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in başrollerini paylaştığı Hizmetçiler'in yeni bölümünde, Ela, Aras Atahanlı'nın evinde bulunan telefondan Gülseren'i şoke eden bir video izletiyor. Videodaki görüntüler ortaya çıkarsa Gülseren çocuğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır. İşte Hizmetçiler yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinin 21 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Hizmetçiler yeni bölümde Ela'nın atağı onun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir hata mıdır?

Aras, Ela ile çarpıştıktan sonra elinden düşen telefonu görünce çok şaşırır. Bu telefon kendi evinde bulunan telefondur. Aras, telefonu görmediğini söyleyen Ela'nın eline nasıl geçtiğini sorgular. Bu durum Ela'nın gerçek kimliğinin ifşa olmasına neden mi olmuştur? Yiğit de bu telefonun peşine düşmüştür. Görüntülerin gönderildiği telefonun siteden birisine ait olduğunu anlar. Gizli gerçekler ortaya mı çıkacak?

Hizmetçiler yeni bölümüyle 21 Mart Cumartesi 20.00’de Kanal D'de.

HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde tesadüfen kardeşine ait bir cep telefonu bulur. Ela telefonun şifresini çözebilirse kardeşine dair çok önemli ipuçlarına ulaşabilecektir. Ela telefonun şifresini çözebilecek midir?

5e6a351a933ccb0e18bdd0ba
Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

5e6a351a933ccb0e18bdd0af

HİZMETÇİLER GENEL KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.
hizmetçiler2
Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
Ünlü oyuncu Ramo dizisine katıldıÜnlü oyuncu Ramo dizisine katıldı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizmetçiler, Hizmetçiler kadrosu, hizmetçiler 3. bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Hakan: Muhafız’da Taner Ölmez rüzgarı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul 35. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cenk ve Ceren'in bebeği yaşıyor mu?

Zalim İstanbul'da şok gerçek ortaya çıkıyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yaralanan Kuzey'e ne olacak?

Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız'a büyük şok!

Ramo 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekin Türkmen Ramo'da hangi rolde oynuyor?

Ünlü oyuncu Ramo dizisine katıldı

Baraj 1. bölümden yeni fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

Fox'un iddialı dizisi başlıyor!

Çukur 92. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Arık Böke Erdenet karşı karşıya geliyor!

Çukur'da gizemli düşman ortaya çıkıyor!

Hizmetçiler 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Ela, Atahanlılar'ın sırrını çözecek mi?

Hizmetçiler'de Ela Atahanlılar'ın sırrını çözecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.