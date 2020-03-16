Hizmetçiler 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler dizisinde Ela'dan Gülseren'i şoke eden video!

Ortadan kaybolan kardeşi Derin bir kurban mı yoksa herkesin hayatını cehenneme çeviren bir şeytan mıdır? Cennet Konakları diğer hizmetçileriyle ve ev sahipleriyle beraber başka hangi sırları saklamaktadır?

Aras, Ela ile çarpıştıktan sonra elinden düşen telefonu görünce çok şaşırır. Bu telefon kendi evinde bulunan telefondur. Aras, telefonu görmediğini söyleyen Ela'nın eline nasıl geçtiğini sorgular. Bu durum Ela'nın gerçek kimliğinin ifşa olmasına neden mi olmuştur? Yiğit de bu telefonun peşine düşmüştür. Görüntülerin gönderildiği telefonun siteden birisine ait olduğunu anlar. Gizli gerçekler ortaya mı çıkacak?

Kanal D'de yayınlanan Hizmetçiler dizisinin 21 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Hizmetçiler yeni bölümde Ela'nın atağı onun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir hata mıdır?

HİZMETÇİLER GENEL KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.



Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

