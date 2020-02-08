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Hizmetçiler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 08.02.2020 02:01 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Hizmetçiler'den ilk fragman yayınlandı. İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin yaşadığı ilişkileri ve gizemli olayları anlatan Hizmetçiler'in ilk fragmanı ilgi çekti. Peki Hizmetçiler dizisi konusu nedir? Deniz Baysal ve Algı Eken'in başrollerde oynadığı Hizmetçiler hangi yabancı diziden uyarlandı?

İlk defa Meksika’da Ellas son La Alegria Del Hogar adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi, Türkiye’de Hizmetçiler adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Şubat ayında ekrana gelecek olan Hizmetçiler'in 1. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.
HİZMETÇİLER

HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

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Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen kaleme alıyor.

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