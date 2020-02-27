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Hizmetçiler dizisi 1. bölümden yeni fragman! Hizmetçiler ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2020 23:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Hizmetçiler'in 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. İstanbul'da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin yaşadığı ilişkileri ve gizemli olayları anlatan Hizmetçiler'in yayın tarihi de belli oldu. Peki Hizmetçiler ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve 1. bölüm fragmanı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar”, Amerika’da “Devious Maid’s” adı ile yayınlanmış ve büyük ses getirmiş olan, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen’in kaleme aldığı Hizmetçiler'in 1. bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak.

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

HİZMETÇİLER'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)
HİZMETÇİLER

HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.
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Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

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