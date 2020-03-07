Hizmetçiler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hizmetçiler hangi yabancı dizi uyarlaması?

Hizmetçiler dizisi ilk bölümüyle 7 Mart Cumartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor. HİZMETÇİLER HANGİ DİZİ UYARLAMASI? İlk defa Meksika’da ‘Ellas son La Alegris Del Hogar’ adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Hizmetçiler adıyla çok yakında Kanal D’de başlıyor. Dizide hizmetçilere hayat verecek olan Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker rolleriyle çok konuşulacaklar. Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in üstlendiği proje tasarımını Ali Leskay’ın yaptığı yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen kalemi alıyor. HİZMETÇİLER 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK? İŞTE KONUSU Atahanlıların torununun kaybolmasıyla farklı hikayelerin birleşme noktası olacak Cennet Sitesi’nde her gün başka hayatların kirlerini temizleyen kadınların hikayesi anlatılacak. Gerçeğin peşinden giden Ela (Deniz Baysal Yurtcu), gözü karalığı ile tüm gizemleri ve sırları gün yüzüne çıkartıp, aslında kimsenin masum olmadığı gerçeğiyle seyirciyi yüzleştirecek.

Bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’nin (Algı Eke), kocasına taparcasına aşkı, kıpır kıpır enerjisi ama bir yandan da hiç durmayan gözyaşı seyirciyi derinden etkileyecek. Hacer (Selen Domaç) annesinin de hizmetçilik yaptığı zengin bir ailenin evinde besleme olarak büyümüştür. Farklı bir ailede doğsa da başarılı bir aşçı olacağı kuşkusuz olan Hacer, annesinin ona biçtiği hayatı kendi kızına da biçer. Hacer’in geçmişindeki sırlar sadece kendi hayatını değil, en başta kızı Çiçek olmak üzere tüm Cennet Sitesi’ni etkisi altına alacak. Çiçek (Aleyna Solaker) 19 yaşında ne annesine ne de babasına benzeyen bambaşka bir dünyanın kızı. Lafını kimseden esirgemeyen Çiçek gerçekleşmeyeceğini bilse bile hep büyük hayaller kurar. Ele avuca sığmayan Çiçek, büyürken bir yandan da dünyanın acımasız gerçeklerini bir bir keşfedecek. HİZMETÇİLER'DE SEÇKİN ÖZDEMİR VE YİĞİT KİRAZCI HANGİ ROLDE OYNUYOR? Bir tarafta Yiğit Kirazcı diğer tarafta Seçkin Özdemir! Son dönemin öne çıkan yıldız oyuncuları, Hizmetçiler’in iki düşman kardeşini canlandıracak.



. İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle yaşadıkları gizemli ve entrikalı ilişkilerin anlatıldığı dizide, Aras (Yiğit Kirazcı) ve Yiğit’in (Seçkin Özdemir) arasındaki rekabet ve çatışmalar, Cennet Sitesi’nde yaşanan gizemli olayları işin içinden daha da çıkılmaz hale getirecek. Yiğit’in sorumsuz ve hayata bencilce baktığı yerle, Aras’ın gerçekçi, özgür ve hakkını sonuna kadar savunan karakteri, iki zıt kardeşi aile mirasından özel hayatlarına kadar her konuda karşı karşıya getirecek. HİZMETÇİLER'DE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR? Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)

DENİZ BAYSAL - ELA SÖNMEZ “Benim küçük, kendi halinde sıradan bir hayatım vardı. Zengin bir ailenin yanında hizmetçi olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Hayat bazen bize seçim yapma şansı vermez. Ben de aradığım cevaplara ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. O cevaplar da beni yeni sorulara, yeni bilinmezlere sürükledi.”

ALGI EKE - ATİYE KULAKSIZ “Çok şükür diyorum her gün. Hiç de gocunmuyorum hizmetçi olduğum için. Ne gocunacağım. Aç değilim açıkta değilim. Bir de kocam var... Dalyan gibi. Tek bir eksiğim var şu kucağımda tutacağım bir bebe… Onu da nasip ederse valla dünyada benden mutlusu olmaz.” SELEN DOMAÇ - HACER TUNA “Belkıs Sipahioğluların evine gelene kadar çocuktum aslında. Asıl hizmetçileri annemdi. Sonra annem bir bez tutturdu elime, tozları aldım. Sonra bir kova verdiler yerleri sildim. O kapıdan çocukluğumu dışarıda bırakarak girdim. Önce beslemeleri sonra hizmetçileri oldum” ALEYNA SOLAKER - ÇİÇEK TUNA “Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları” YİĞİT KİRAZCI - ARAS ATAHANLI “Ben hayatım boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden memnun olmadım... Babam annemi terk ettiğinde de memnun değildim. Yeni bir aile kurduğunda da… Sonra o ailenin şirketi batırdığını duyduğumda da… Biraz kronik bir durum oldu memnuniyetsizlik artık benim için. Ama şikâyetçi de değilim aslında. En azından üvey abim Yiğit gibi sorumluluklarımdan kaçmıyorum”