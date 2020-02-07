Hizmetçiler dizisi ne zaman başlıyor? İşte Hizmetçiler konusu ve oyuncu kadrosu

İlk defa Meksika’da “Ellas son La Alegria Del Hogar” adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de “Hizmetçiler” adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen afişi yayınlandı.

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’de başrolleri Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor.

HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen’in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D’de.

