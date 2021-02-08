YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu

HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu

08.02.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi, Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi bilim adamları tarafından temelleri atılan, dünya genelinde yüzbinlerce üyesi ve yüzlerce şubesi olan; elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kâr amacı olmayan, dünyanın önde gelen saygın teknik organizasyonlarından The Institute of Electrical and Electronics Engineers’in (IEEE) kıdemli üyeliğine seçildi.
Alanında başarılı akademisyenleri bünyesinde bulundurmayı ilke edinen HKÜ, kadrosundaki bilim insanlarının başarıları ile gurur duyuyor. HKÜ Yazlım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi de, büyük bir başarıya imza atarak, dünyada; elektronik, bilgisayar, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda mühendislik kuram ve uygulamalarının gelişimi için çalışan saygın bir kuruluş olan IEEE’nin kıdemli üyeleri arasına adını yazdırdı. Prof. Dr. Atilla Elçi, IEEE’nin 150 ülkede bulunan 426 bini aşkın üyesinin içerisinde önemli görevler üstlenen “kıdemli üye” oldu. Bu görevde yer alan kıdemli üyeler; meslekte kapsamlı deneyim, profesyonel olgunluk ve belgelenmiş önemli başarıları olan kişilerden oluşuyor.
IEEE Başkanı ve Genel Müdürü Toshio Fukuda; mesleğe ve IEEE’ye katkılarından dolayı Prof. Dr. Atilla Elçi’ye tebrik mesajı gönderdi.

HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:50
İkindi
15:44
Akşam
18:09
Yatsı
19:25

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Nadide Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Eray Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı

Ayıntab Haberleri’nin 2’nci sayısı çıktı

Şahin’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilk durağı Anıtkabir oldu

Şahin’in 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ilk durağı Anıtkabir oldu

Gaziantep'e inşa edilecek modern hayvan barınağı bölgedeki "patiler"e hizmet verecek

Gaziantep'e inşa edilecek modern hayvan barınağı bölgedeki "patiler"e hizmet verecek

Başkan Kılıç’tan gazilik ünvanının veriliş yıldönümü kutlaması

Başkan Kılıç’tan gazilik ünvanının veriliş yıldönümü kutlaması

Usta oyuncunun tercihi yine ANKA oldu

Usta oyuncunun tercihi yine ANKA oldu

Rektör Dereli Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünü kutladı

Rektör Dereli Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünü kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.