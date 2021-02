HKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ELÇİ, IEEE’nin kıdemli üyesi oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi, Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi bilim adamları tarafından temelleri atılan, dünya genelinde yüzbinlerce üyesi ve yüzlerce şubesi olan; elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kâr amacı olmayan, dünyanın önde gelen saygın teknik organizasyonlarından The Institute of Electrical and Electronics Engineers’in (IEEE) kıdemli üyeliğine seçildi.

Alanında başarılı akademisyenleri bünyesinde bulundurmayı ilke edinen HKÜ, kadrosundaki bilim insanlarının başarıları ile gurur duyuyor. HKÜ Yazlım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi de, büyük bir başarıya imza atarak, dünyada; elektronik, bilgisayar, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda mühendislik kuram ve uygulamalarının gelişimi için çalışan saygın bir kuruluş olan IEEE’nin kıdemli üyeleri arasına adını yazdırdı. Prof. Dr. Atilla Elçi, IEEE’nin 150 ülkede bulunan 426 bini aşkın üyesinin içerisinde önemli görevler üstlenen “kıdemli üye” oldu. Bu görevde yer alan kıdemli üyeler; meslekte kapsamlı deneyim, profesyonel olgunluk ve belgelenmiş önemli başarıları olan kişilerden oluşuyor.

IEEE Başkanı ve Genel Müdürü Toshio Fukuda; mesleğe ve IEEE’ye katkılarından dolayı Prof. Dr. Atilla Elçi’ye tebrik mesajı gönderdi.