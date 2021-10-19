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Hobisini kazanca dönüştüren girişimci yılda 7 ton bal üretiyor

19.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleketi Samsun'un Terme ilçesinde tuhafiyecilik yaparken hobi amaçlı 5 kovanla arıcılığa başlayan Yücel Toraman, endemik bitki örtüsü ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettiği Sivas'taki bir köyde 17 yıldır bal üretiyor - Yücel Toraman: - "Bu köye 180 kovanla gelmiştik, 400 kovana kadar yükselttik"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Samsun'un Terme ilçesinde başlayan arıcılık hobisi Sivas'ın Ulaş ilçesinde tutkuya dönüşen 40 yaşındaki Yücel Toraman, rekoltesini yıllık ortalama 7 tona çıkardığı çiçek balını Türkiye'nin çeşitli şehirlerine pazarlıyor.

Toraman, Terme'de 23 yıl önce sadece ailesinin bal ihtiyacı için 5 kovanla hobi amaçlı arıcılığa başladı. O yıllarda tuhafiyecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Toraman, 6 yılda kovan sayısını 180'e çıkardı.

Zamanla tutkuya dönüşen arıcılığı Sivas'ta sürdüren ve tuhafiyeciliği bırakan Toraman, devlet desteğini de arkasına alarak kovan sayısını ve bal üretimini artırdı.

Toraman, AA muhabirine, arıcılık tutkusunun önüne geçemeyince tamamen bu işe odaklandığını, aşka dönüşen mesleğini 17 yıldır Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde sürdürdüğünü söyledi.

Endemik bitki örtüsü çeşitliliği ve yüksek rakımı nedeniyle Sivas'ı tercih ettiğini dile getiren Toraman, "Sivas'ın balı hem koyuluk ve kıvam bakımından hem de tat bakımından çok güzel. Kalitesi çok yüksek olduğu için burada devam ediyoruz. Özellikle endemik bitki örtüsü çok güzel. Köyü çevreleyen dağların rakımı 1850, kovanlarımın bulunduğu nokta ise 1600 metre yükseklikte. Ancak arılarımız 1850 rakıma kadar polen toplayıp kovanlarımıza getiriyor." diye konuştu.

Toraman, köyde ürettikleri balı Sivas ve Samsun başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Artvin, Kastamonu ve Sinop'a perakende olarak sattıklarını belirterek, "Yılda ortalama 7 ton bal üretiyoruz. Balımızı, süzme, petek, karakovan ve propolis şeklinde müşterilerimize sunuyoruz. Bu yıl arı sütü de toplamaya başladık." dedi.

- Devletin ekipman ve kovan desteğinden de yararlanmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 45 yaşın altındaki girişimcilere tanıdığı Genç Çiftçi Projesi'nden 30 bini hibe olmak üzere 60 bin lira destek aldığını anlatan Toraman, şöyle devam etti:

"Bu yıl devletimizin ekipman desteğinden yararlanarak 50 kovan, 50 propolis tuzağı, bal sır alma tezgahı, güneş paneli ve bal sağma makinesi aldık. Bu köye 180 kovanla gelmiştik, 400 kovana kadar yükselttik. İnşallah kovan sayımızı yükseltmeye devam edeceğiz. Arkadaşım da var o da bana yardımcı oluyor. Kendisinin de 150'ye yakın kovanı var. Seneye de inşallah bu dağların balını müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz."

Toraman'ın arkadaşı Seyfi Ayhan da yaklaşık 3 senedir aynı yerde kendisinin de arıcılık yaptığını belirterek, "Ben de Terme'de ikamet ediyorum. Yücel ile aynı köylüyüz. Yücel, burada balın kalitesinin çok yüksek ve güzel olduğunu bahsediyordu. Buraya geldiğimde birebir gördüm ve 150 kovanla ben de bal üretmeye başladım." ifadelerini kullandı.

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