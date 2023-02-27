Hocalı Katliamı kurbanları Keçiören'de anıldı

Keçiören'de, Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'ndaki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Hocalı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buradaki konuşmasında, Hocalı'nın Azerbaycan Türk toprağı olduğunu belirterek, katliamı gerçekleştirenlerden hesap sorulması gerektiğini kaydetti.

Altınok, "Sormazsanız yeni felaketler, yeni insanlık dramları, yeni soykırımlar yaşarsınız. Sormazsanız insanlık tarihine bir kara leke gibi geçersiniz. Bugün artık Karabağ büyük oranda yeniden şehitlerimizin kanıyla beraber Azerbaycan'ındır. Şehrimiz, bayrağımız da hürriyet ve istiklaline kavuştu." diye konuştu.

Son depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Altınok, "Asırların felaketini yaşadık. Bütün Türkiye, herkes tek yürek oldu, yürekler yandı ve soldu. İşbirliğiyle bu acıların, yıkıntıların, felaketlerin altından inşallah kalkacağız." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da ülkesinin, deprem bölgesine yardımlarına ilişkin, "Bu maddi bir yardım değil, bir milletin sevgisini göndermektir. Bu sevgi bin yılların sevgisidir, bu sevgi bir annenin, babanın evlatlarına olan sevgisidir. Çanakkale'den çıkmış millet, bu depremden de çıkacaktır. O köyler, o kentler yeniden kurulacaktır." dedi.

Anma programına, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, bazı siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.

