Hocası resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin genç yıldızını kaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, takıma katılan isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmuştu.

Şu ana kadar Arda Güler, Enner Valencia, Szalai, Bruma gibi önemli isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler'de bir ayrılık daha kapıda.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI

Hull Live'de yer alan habere göre Bora Aydınlık hakkında konuşan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, transferi doğrularken şu açıklamayı yaptı: "Bence bu bir gelişim projesi. Türkiye ile gerçekten güçlü bağlar kurmaya çalışıyoruz ve Bora Aydınlık Fenerbahçe'nin öne çıkan genç oyuncularından biri, bu yüzden eğer gelirse gelişim grubunun bir parçası olmasını istiyoruz."

"ANLAŞMAYA VARILDI"

İddialara göre iki kulüp genç futbolcunun kiralanması için anlaşmaya vardı. Henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma giyemeyen Bora Aydınlık, İngiliz kulübünün akademisine katılacak.

