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  4. Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid Efe Sarıkaya ile ilgileniyor

Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid Efe Sarıkaya ile ilgileniyor

04.08.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir ekibi Altay'da görev yaptığı dönemde şans verdiği 17 yaşındaki Efe Sarıkaya ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi. İşte detaylar...

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu, verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

"M. CITY VE A. MADRID İLGİLENİYOR"

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Daha önce Altay'da teknik direktörlük yapan Kaloğlu açıklamasında, İzmir ekibinde görev yaptığı dönemde forma verdiği genç oyuncu ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

EFE SARIKAYA...

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Sinan Kaloğlu "Süper Lig'de Altay'da göreve geldiğimde son haftalarda 16 yaşında Efe Sarıkaya'yı oynattım. Daha sonra da milli takımlara gitmesine vesile oldum. Altay Kulübü, Efe için çok ciddi bonservis piyasası belirledi. Manchester City, Atletico Madrid gibi kulüpler Efe ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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