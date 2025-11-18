Hocasını söylediklerine pişman etti! Ne yaptın Sane... Galatasaray'ın yıldızı Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun son haftasında Almanya, Leipzig’deki Red Bull Arena’da ağırladığı Slovakya karşısında adeta gol şov yaptı. Sahadan 6-0’lık farklı galibiyetle ayrılan Panzerler, gruptaki üstünlüğünü bir kez daha gösterdi.

GOL YAĞMURU

Almanya’nın gollerini 18. dakikada Nick Woltemade, 29. dakikada Serge Gnabry, 35 ve 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Ridle Baku ve 79. dakikada Assan Ouedraogo kaydetti. Maç boyunca oyunun hakimiyetini bırakmayan ev sahibi ekip, skor tabelesini her geçen dakika büyüttü.

SANE'DEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Galatasaray formasıyla Türkiye’de de büyük ilgi gören Leroy Sane, ülkesinin milli takımında yine sahneye çıktı. Yıldız oyuncu, iki golünün yanı sıra Assan Ouedraogo’nun attığı 6. golün asistini yaparak karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı. Sane, maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

HOCASINI PİŞMAN ETTİ

Daha önce oynanan Kuzey İrlanda maçının kadrosuna dahil edilmeyen Sane için milli takım hocası Nagelsmann yaptığı açıklamada "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA BİLETİ KAPTI

Bu farklı galibiyetle grup liderliğini perçinleyen Almanya, 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını elde etti. Slovakya ise grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off etabında mücadele etme şansını sürdürecek.

SKRINIAR 90 DAKİKA SAHADA

Öte yandan Slovakya’da Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, maçta ilk 11’de görev aldı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Ancak tecrübeli savunmacının çabası, takımının farklı mağlubiyetini engellemeye yetmedi.