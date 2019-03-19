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Hoffenheim'ın yeni hocası Alfred Schreuder oldu

ALMANYA HABERLERİ  | 19.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'ı gelecek sezondan itibaren Hollanda’nın Ajax kulübünde antrenör olarak görev yapan Alfred Schreuder çalıştıracak.

Hoffenheim'ın yeni hocası Alfred Schreuder oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam Schreuder'in 2019-2020 sezonunundan itibaren 3 sezon boyunca Hoffenheim’da teknik direktör olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Schreuder, Ajax'a gitmeden önce Hoffenheim'da 2015-2018 yılları arasında antrenör olarak görev almıştı.

Hoffenheim'ı 2016'dan bu yana çalıştıran ve sezon sonunda mavi-beyazlı takımdan ayrılacak teknik direktör Julian Nagelsmann'ın, gelecek sezon Leipzig'de görev alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alfred Schreuder Hoffenheim ajax

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