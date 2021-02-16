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Hokkabaz konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Seray Üstün Seray Üstün 16.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Hokkabaz konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ali Taner Baltacı ile ortak yönettiği Hokkabaz filmi 15 Ocak 2006 tarihinde vizyona girdi. Müziklerini Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı filmin başrollerini Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin ve Tuna Orhan paylaştı.

Cem Yılmaz’ın komedi filmlerinin kült eserleri arasında yer alan Hokkabaz, absürt komedi türünde karşımıza çıkıyor. Bir hokkabaz ve yardımcısının turne sırasında yaşadıkları maceraları konu alan film yayınladığı dönemde seyircisinden tam not almayı başarmıştı. Peki Hokkabaz filminin konusu nedir? Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detayları...

HOKKABAZ KONUSU

hokkabaz oyuncu

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

HOKKABAZ OYUNCU KADROSU

  • Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)
  • Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)
  • Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)
  • Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)
  • Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)
  • Kemal İnci (Cemal Ağa)
  • Gürgen Öz (Erkut)
  • Caner Alkaya (Samidin)
  • Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)
  • Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)
  • Ozan Uygun (İskender 8 yaş)
  • Onuryay Evrentan (Sibel)
  • Suat Önen (Doktor)
  • Selim Erdoğan (Sabahattin)
  • Gamze Demirbilek (Aynur)
  • Sennur Kaya (Emine)
  • Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)
  • Ezgi Mola (Hemşire)
  • Metin Keçeci (Çoban)
  • Can Yılmaz (Göz doktoru)
  • Suat Önen (Doktor)
  • Seyhan Kaya (Polis)
  • Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)
  • Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)
  • Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)
  • Şinasi Yurtsever (Jandarma)
  • Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)
  • Levent İntepe (Jandarma)

HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Hokkabaz filmi İstanbul'da, Şişli, Sirkeci ve Salacak gibi semtlerde çekilmiştir. Ayrıca Çanakkale'de geçen sahneler için çekimler, Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar ve Şehitler Abidesi bölgelerde yapılmıştır.

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