Hokkabaz konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Cem Yılmaz’ın komedi filmlerinin kült eserleri arasında yer alan Hokkabaz, absürt komedi türünde karşımıza çıkıyor. Bir hokkabaz ve yardımcısının turne sırasında yaşadıkları maceraları konu alan film yayınladığı dönemde seyircisinden tam not almayı başarmıştı. Peki Hokkabaz filminin konusu nedir? Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detayları...

HOKKABAZ KONUSU

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.