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Hollanda, 3'te 3 ile rahatça turladı!

21.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 C Grubu 3. maçında Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

Hollanda, 3'te 3 ile rahatça turladı!

EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, Hollanda'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Turuncular'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Memphis Depay, 51. ve 58. dakikalarda Wijnaldum kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda, 3'te 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Kuzey Makedonya ise turnuvaya puansız veda etti.

PANDEV, MİLLİ TAKIMDA SON MAÇINA ÇIKTI

Kuzey Makedonya'nın 37 yaşındaki golcüsü Goran Pandev, milli formayla son maçına çıktı.

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Hollanda Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
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