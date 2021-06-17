Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Avusturya maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. EURO 2020 C Grubu'nda oynanacak Hollanda ve Avusturya'nın karşı karşıya geleceği mücadelede maç zamanı yaklaştı. Hollanda ve Avusturya 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler ve vatandaşlar tarafından takip edilen EURO 2020 C Grubu'nda bugün Hollanda ile Avusturya, Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele karşı karşıya gelecek. Grupta oynanan ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden Portakallar, Avusturya ile karşı karşıya geldikleri son 6 maçı da kazanmıştı. Şampiyona'nın ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenen Avusturya ise, bu şanssızlığını yenmek amacıyla sahaya çıkacak.

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı, 17 Haziran 2021 Perşembe günü yani bugün saat 22.00'da TRT1, TRT 4K ve trtizle.com izle üzerinden canlı şekilde yayımlanacak. Kririk maçın hakemliğini Orel Grinfeld yapacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Alaba, Dragovic, Ulmer, Kalajdzic.

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Van Aanholt, Blind, Timber, Weghorst, Depay.



