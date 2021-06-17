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Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Avusturya maçı hangi kanalda?

17.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda ve Avusturya'nın karşı karşıya geleceği mücadele futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Hollanda ve Avusturya 3 puan için karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Avusturya maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda Avusturya maçı hangi kanalda?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. EURO 2020 C Grubu'nda oynanacak Hollanda ve Avusturya'nın karşı karşıya geleceği mücadelede maç zamanı yaklaştı. Hollanda ve Avusturya 3 puan için sahaya çıkacak. Peki Hollanda Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta?

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler ve vatandaşlar tarafından takip edilen EURO 2020 C Grubu'nda bugün Hollanda ile Avusturya, Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele karşı karşıya gelecek. Grupta oynanan ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup eden Portakallar, Avusturya ile karşı karşıya geldikleri son 6 maçı da kazanmıştı. Şampiyona'nın ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 yenen Avusturya ise, bu şanssızlığını yenmek amacıyla sahaya çıkacak.

HOLLANDA AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya maçı, 17 Haziran 2021 Perşembe günü yani bugün saat 22.00'da TRT1, TRT 4K ve trtizle.com izle üzerinden canlı şekilde yayımlanacak. Kririk maçın hakemliğini Orel Grinfeld yapacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Alaba, Dragovic, Ulmer, Kalajdzic.

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Van Aanholt, Blind, Timber, Weghorst, Depay.


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Avusturya
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