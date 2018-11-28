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Hollanda basını, Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Hollandalı yıldız Ryan Babel'in siyah-beyazlı taraftarla yaşadığı gerilim Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Hollandalılar, ‘Ryan Babel sonunu hazırlıyor’ yorumu yaptı.

Hollanda basını, Babel'in Beşiktaş'tan ayrılmasının an meselesi olduğunu yazdı!

Kendisini eleştiren bir Beşiktaş taraftarına sosyal medyada küfürlü ifadeler kullanan Babel, tepkiler üzerine hesaplarını kapattı. Ancak Hollandalı oyuncunun yaşadığı gerilim ve kulübün ceza verileceğini açıklaması Avrupa basınında geniş yankı buldu. Hollanda Milli Takımı’nda da forma giyen Babel için kendi ülkesinden de yorum ve tepkiler geldi. Ancak hemen hemen bütün gazeteler Babel’in hareketlerini yersiz ve anlamsız olarak değerlendirdi.

KADRO DIŞI TEHLİKESİ

Babel’in bu eylemleriyle Beşiktaş’ta sonunu hazırladığı yorumunu yapan Hollanda basını, “Taraftarla anlamsız bir diyaloğa girmesi yanlıştı” ifadesini kullandı.

Beşiktaş yönetimi de Babel konusundaki kesin kararını G.Saray derbisi sonrasına erteledi. Ancak yönetimin büyük çoğunluğu Hollandalı oyuncunun süresiz kadro dışı kalmasından yana. Sezon sonunda Beşiktaş’la mukavelesi bitecek olan Babel’in bu gelişmelerden sonra kulüpte kalma şansı da zora girdi.

(Aksam)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ryan babel

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