Hollanda’da Alkmaar’ın liderlik itirazı kabul edilmedi

Hollanda Futbol Federasyonu, AZ Alkmaar’ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay koronavirüs sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu’na AZ Alkmaar’dan itiraz geldi.
Ajax’ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar’ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi.
Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax’ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar’ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax’ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.
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