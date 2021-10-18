SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü

Hollanda'da galibiyet kutlaması sırasında tribün çöktü

18.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da Goffert Stadyumu'nda Vitesse taraftarları, takımının ev sahibi NEC Nijmegen'e karşı galibiyetini kutladığı sırada tribünde çökme meydana geldi. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, taraftar kutlamaya devam etti.

Hollanda'da Eredivisie'in 9. haftasında NEC Nijmegen, Vitesse'yi ağırladı. Vitesse maçı 1-0 kazanırken, bitiş düdüğünün ardından misafir takımın futbolcuları tribündeki taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı.

TRİBÜN ÇÖKTÜ

Ancak taraftarların zıpladığı sırada tribün çöktü. O anlar amatör kameraya yansırken, kimsenin yaralanmadığı olayda facianın eşiğinden dönüldü. Görüntülerde sahadaki oyuncuların tribün kenarına gelerek taraftarı selamladığı, taraftarların zıpladığı sırada ise tribünün çöktüğü kameraya yansıdı. Tribünde meydana gelen çökmeye rağmen taraftarların sevinç gösterisine devam etmesi dikkat çekti.

BAŞKAN BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ev sahibi Nijmegen'in Başkanı Wilco van Schaik, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir yaralanma yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi. Maçı tribünden takip eden Nijmegen Belediye Başkanı Hubert Bruls de şoke olduğunu ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla kimse yaralanmadı. Bir an önce soruşturma açılmasını istiyorum” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erkenBioNTech aşısında üçüncü doz tartışması: Henüz erken
PARTNERSevgilisinin önünde diz çöktü!Sevgilisinin önünde diz çöktü!
Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!Otelden atılan kadın futbolcular sokakta uyudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç'tan çok sert açıklamalar

Ali Koç'tan çok sert açıklamalar

Galatasaray taraftarından rica ediyorum

Galatasaray taraftarından rica ediyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

105.199.398,56 TL! Servetini döktü

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.